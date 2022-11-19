Бернарду об интервью Роналду: «Это его дело, оно не касается сборной. В отношениях Криштиану и Бруну не вижу странностей»

Хавбек Бернарду Силва отказался комментировать интервью .

«Новости, поступающие из Англии, никоим образом не касаются сборной . Поэтому я ничего не стану говорить. Меня это не касается – это касается Роналду. Я не обязан отвечать.

Это дело Криштиану. Я не игрок , а даже если бы и был, то не стал бы отвечать, потому что сейчас мы в сборной.

Я не вижу никаких странностей в общении Роналду с .

Роналду мне кажется мотивированным и сосредоточенным на сборной, как и все остальные», – сказал футболист .

Бруну об отношениях с Роналду: «У меня нет проблем ни с кем. На «МЮ» сконцентрируюсь после ЧМ»