Бернарду об интервью Роналду: «Это его дело, оно не касается сборной. В отношениях Криштиану и Бруну не вижу странностей»
Хавбек Бернарду Силва отказался комментировать интервью Криштиану Роналду.
«Новости, поступающие из Англии, никоим образом не касаются сборной Португалии. Поэтому я ничего не стану говорить. Меня это не касается – это касается Роналду. Я не обязан отвечать.
Это дело Криштиану. Я не игрок «Манчестер Юнайтед», а даже если бы и был, то не стал бы отвечать, потому что сейчас мы в сборной.
Я не вижу никаких странностей в общении Роналду с Бруну Фернандешем.
Роналду мне кажется мотивированным и сосредоточенным на сборной, как и все остальные», – сказал футболист «Манчестер Сити».
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