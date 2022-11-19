Бернарду об интервью Роналду: «Это его дело, оно не касается сборной. В отношениях Криштиану и Бруну не вижу странностей»

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Хавбек Бернарду Силва отказался комментировать интервью Криштиану Роналду.

«Новости, поступающие из Англии, никоим образом не касаются сборной Португалии. Поэтому я ничего не стану говорить. Меня это не касается – это касается Роналду. Я не обязан отвечать.

Это дело Криштиану. Я не игрок «Манчестер Юнайтед», а даже если бы и был, то не стал бы отвечать, потому что сейчас мы в сборной.

Я не вижу никаких странностей в общении Роналду с Бруну Фернандешем.

Роналду мне кажется мотивированным и сосредоточенным на сборной, как и все остальные», – сказал футболист «Манчестер Сити».

Бруну об отношениях с Роналду: «У меня нет проблем ни с кем. На «МЮ» сконцентрируюсь после ЧМ»

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