Большинство игроков «МЮ» считают, что Роналду должен уйти зимой. У него с Бруну есть «трения», хавбек ощущает негативное влияние форварда

Игроки «Манчестер Юнайтед» считают, что больше не должен играть за клуб.

Как пишет Manchester Evening News, ссылаясь на источники в раздевалке, такой позиции придерживается большинство футболистов «Ман Юнайтед». Они считают, что Роналду должен покинуть клуб зимой.

Некоторые футболисты предпочитают играть без португальца в составе. Отмечается, что особенно остро негативное влияние Роналду на свою игру ощущает полузащитник .

После прибытия хавбека в расположение сборной было снято видео, где видно, что Бруну не сразу поприветствовал партнера по . Однако источники утверждают, что дело было в усталости Фернандеша после перелета.

Несмотря на это, источники, близкие к основе «Манчестер Юнайтед», утверждают, что между Бруну и Роналду уже некоторое время существуют «трения».

Некоторые футболисты чувствуют себя «запуганными» присутствием Роналду. Кроме того, в команде возникло раздражение из-за того, что негатив, связанный с Криштиану, затмил яркую победу «Манчестер Юнайтед» над «Фулхэмом». Некоторые игроки команды скептически отнеслись к выбору времени для выхода этого интервью.

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