На Винисиусе фолят чаще всего в топ-5 лиг, Беллингем – 3-й. Больше Гави нарушают правила лишь двое

На вингере фолят чаще, чем на других игроках топ-5 лиг Европы.

В текущем сезоне правила были нарушены на бразильце 48 раз.

На втором месте идет полузащитник «Лацио» (44), на третьем – хавбек дортмундской (42). Также в пятерку попали из и из – по 39.

Чаще всех в ведущих лигах фолил полузащитник «Севильи» – 37 раз.

У хавбека Винисиуса Соузы из 36 нарушений, у из «Барселоны» – 34. Замыкают пятерку полузащитники (33) и (32).