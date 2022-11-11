На Винисиусе фолят чаще всего в топ-5 лиг, Беллингем – 3-й. Больше Гави нарушают правила лишь двое

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На вингере «Реала» Винисиусе Жуниоре фолят чаще, чем на других игроках топ-5 лиг Европы.

В текущем сезоне правила были нарушены на бразильце 48 раз.

На втором месте идет полузащитник «Лацио» Маттиа Дзакканьи (44), на третьем – хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем (42). Также в пятерку попали Уилфрид Заа из «Кристал Пэлас» и Энес Унал из «Хетафе» – по 39.

Чаще всех в ведущих лигах фолил полузащитник «Севильи» Эрик Ламела – 37 раз.

У хавбека Винисиуса Соузы из «Эспаньола» 36 нарушений, у Гави из «Барселоны» – 34. Замыкают пятерку полузащитники «Сосьедада» Микель Мерино (33) и Браис Мендес (32).

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