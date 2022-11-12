Amnesty International призвала ФИФА выплатить компенсации рабочим-мигрантам, строившим стадионы к ЧМ-2022

Amnesty International призвала ФИФА выплатить денежные компенсации рабочим-мигрантам.

Правозащитная организация, известная также как «Международная амнистия», в очередной раз обратилась с таким призывом к главе ФИФА Джанни Инфантино. Речь о компенсации для рабочих-мигрантов, которые строили объекты к ЧМ-2022 в Катаре.

«На фоне нарастающего шума самый важный голос из всех, что есть на свете, остается завуалированно безмолвным – голос Джанни Инфантино.

Несмотря на частные заверения ФИФА о том, что она «изучает предложение», Инфантино последовательно уклоняется от ответа на вопрос, не считая нескольких банальностей. Он до сих пор не ответил на наше совместное письмо», – заявила генсек «Международной амнистии» Аньес Калламар.

Президент ФИФА недавно разозлил неправительственные организации, попросив 32 страны-участницы турнира «сосредоточиться на футболе». Инфантино также призвал прекратить «давать моральные уроки».

Калламар описывает запрос Инфантино как «грубую и недвусмысленную попытку снять с ФИФА ответственность за нарушения прав человека и по отношению к этим рабочим».

При этом в ФИФА заявили, что «меры по обеспечению здоровья и благополучия рабочих чемпионата мира были приоритетными». В Катаре же отвергли призывы к денежной компенсации. Министр труда Катара Али бин Самих Аль Марри назвал их «рекламным трюком».

«Международная амнистия» раскритиковала позицию Катара и ФИФА, которые «неоднократно заявляли, что разработать и реализовать компенсационный пакет будет сложно».