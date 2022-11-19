Пирс Морган о запрете пива на стадионах ЧМ-2022: «Ужасно, что английские фанаты не смогут напиться – после того, как безупречно они вели себя на финале Евро»
Пирс Морган отреагировал на запрет на продажу пива на стадионах, которые примут чемпионат мира.
Вчера ФИФА объявила о запрете на продажу алкогольного пива на стадионах в Катаре.
«Ужасно, что английские болельщики не смогут напиться на стадионах во время чемпионата мира в Катаре – особенно после того, как безупречно они вели себя на финале Евро в прошлом году», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».
ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
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