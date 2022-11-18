Катар потребовал от ФИФА запретить продажу пива на стадионах за 2 дня до старта ЧМ-2022 (The Times)

Катар потребовал от полностью убрать пиво со стадионов.

За 48 часов до начала чемпионата мира члены правящей семьи Катара потребовали от ФИФА прекратить продажу на стадионах пива.

Объявление ожидается сегодня, но уже известно, что болельщики, скорее всего, не смогут купить пиво ни на одной игре, утверждает The Times.

Если производителю пива не разрешат ни продавать свой продукт, ни демонстрировать его на матчах, то ФИФА нарушит многомиллионный контракт.

В настоящее время единственным местом, где пиво точно будет доступно всем футбольным болельщикам, являются фан-зоны в Дохе.

Организаторы оказали значительное давление на ФИФА по поводу наличия пива на стадионах. Отмечается, что это произошло по настоянию правящей семьи Катара Аль Тани.

Столь позднее вмешательство стало шоком для ФИФА, но переговоры продолжились.

Распитие алкоголя в общественных местах в Катаре, где государственной религией является ислам, строго запрещено. Алкоголь обычно доступен только в некоторых отелях Дохи.

Существует вероятность того, что вип-ложи станут единственными местами на стадионах, где будет алкоголь.

пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Где достать алкоголь в Катаре? Опасно ли ходить по улице пьяным? А в шортах? Какие там вообще развлечения?