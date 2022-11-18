Фанаты Англии и Уэльса о запрете пива на стадионах в Катаре: «Если они могут передумать, ничего не объяснив, то у болельщиков будут сомнения в других обещаниях»

Объединение фанатов и осудило запрет пива на стадионах .

«Некоторые болельщики любят пить пиво на матчах, некоторые – нет, но главная проблема заключается в том, что решение изменили в последний момент. Это говорит о более широких масштабах проблемы – о полном отсутствии ясности и неумении оргкомитета коммуницировать.

Если они могут передумать в последний момент, ничего не объяснив, то у болельщиков возникнут оправданные сомнения в том, что обещания, связанные с проживанием, транспортом и культурными вопросами, будут выполнены», – сказано в заявлении The Football Supporters’ Association.

ФИФА объявила о запрете на продажу алкогольного пива на стадионах ЧМ в Катаре