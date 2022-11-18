Пиво на стадионах ЧМ-2022 запретили – объявят сегодня. Оно будет только в вип-ложах (NYT)

На стадионах чемпионата мира в Катаре не будут продавать пиво.

Как пишет The New York Times, Катар запретил продажу алкогольного пива рядом со стадионами и на их территории. Там будут продаваться только безалкогольные напитки.

Официальный представитель чемпионата мира сегодня утром подтвердил информацию о том, что пиво на стадионах турнира продаваться не будет. Источник попросил об анонимности, так как ему не дали разрешение на общение со СМИ. Сегодня Катар официально объявит о запрете пива на аренах ЧМ-2022.

У ФИФА есть контракт с пивоваренной компанией на 75 млн долларов. Решение Катара ставит его под угрозу срыва.

Отмечается, что алкогольное пиво будет доступно в ложах класса люкс, которые забронированы для официальных лиц ФИФА и других вип-гостей.

Распитие алкоголя в общественных местах в Катаре, где государственной религией является ислам, строго запрещено. Алкоголь обычно доступен только в некоторых отелях Дохи.

Ранее газета The Times отмечала, что пиво останется доступным в фан-зонах Дохи.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Где достать алкоголь в Катаре? Опасно ли ходить по улице пьяным? А в шортах? Какие там вообще развлечения?