Избранный президент Бразилии Лула: «Нам пора снова стать чемпионами мира. Роналду играет не так, как раньше, другие сборные не так хороши»

Избранный президент Бразилии считает, что сборная его страны должна выиграть .

«Спустя 20 лет [после предыдущей победы] я думаю, что Бразилии пора снова стать чемпионом мира.

Другие сборные не так хороши. играет не так, как раньше. Так что я очень надеюсь [на победу]», – написал Луис Инасио Лула да Силва, известный по прозвищу Лула.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. сыграет в группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.