Тренер Узбекистана о том, что Карпин называл Шомуродова «кривоногим»: «Этими ногами он забил много голов. Надеемся, забьет еще»
Главный тренер сборной Узбекистана оценил шутку Валерия Карпина в адрес Эльдора Шомуродова.
Главный тренер сборной России называл форварда узбекской команды «кривоногим», когда тот выступал за «Ростов».
— Когда Шомуродов играл в «Ростове», Карпин называл его «кривоногий». У вас есть для него специальное прозвище?
— Нет. Этими ногами он забил много голов и, надеемся, забьет еще. Никакого прозвища для Эльдора у меня нет, – сказал Сречко Катанец.
Сборная России проведет товарищеский матч с Узбекистаном в Ташкенте в воскресенье.
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