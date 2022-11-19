Тренер Узбекистана о том, что Карпин называл Шомуродова «кривоногим»: «Этими ногами он забил много голов. Надеемся, забьет еще»

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Главный тренер сборной Узбекистана оценил шутку Валерия Карпина в адрес Эльдора Шомуродова.

Главный тренер сборной России называл форварда узбекской команды «кривоногим», когда тот выступал за «Ростов».

— Когда Шомуродов играл в «Ростове», Карпин называл его «кривоногий». У вас есть для него специальное прозвище?

— Нет. Этими ногами он забил много голов и, надеемся, забьет еще. Никакого прозвища для Эльдора у меня нет, – сказал Сречко Катанец.

Сборная России проведет товарищеский матч с Узбекистаном в Ташкенте в воскресенье.

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