Эльдор Шомуродов: «Советы Карпина помогали мне привыкнуть, когда я начал играть в Европе. Он мог бы работать в Серии А»

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Эльдор Шомуродов высказался о предстоящем матче против сборной России.

Сборная Узбекистана сыграет с российской командой 20 ноября.

«Не могу ничего такого сказать, потому что мы ни разу до этого не играли с Россией. Жду, что будет интересный матч.

Главное воспоминание о Карпине? Могу сказать одно, в Европе, как я начал играть, много его советов помогали мне привыкнуть. В плане профессионализма он мне очень помогал в «Ростове», через его советы в Европе мне было легче.

Мы работали очень много по тактике в «Ростове», поэтому, да, Карпин мог бы работать в Серии А», – сказал нападающий «Ромы». 

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