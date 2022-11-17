Эльдор Шомуродов: «Советы Карпина помогали мне привыкнуть, когда я начал играть в Европе. Он мог бы работать в Серии А»

высказался о предстоящем матче против сборной России.

сыграет с российской командой 20 ноября.

«Не могу ничего такого сказать, потому что мы ни разу до этого не играли с Россией. Жду, что будет интересный матч.

Главное воспоминание о Карпине? Могу сказать одно, в Европе, как я начал играть, много его советов помогали мне привыкнуть. В плане профессионализма он мне очень помогал в «Ростове», через его советы в Европе мне было легче.

Мы работали очень много по тактике в , поэтому, да, Карпин мог бы работать в Серии А», – сказал нападающий «Ромы».