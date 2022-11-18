Луиш Кампуш: «Мбаппе реализовал 40-50% своего потенциала. В 16 у него было понимание игры 26-летнего»

Луиш Кампуш высоко отозвался о форварде .

«Мбаппе все еще реализовал 40-50% своего потенциала. И я говорю ему об этом каждый день. Килиан может еще многое дать. Он еще не закончил тренироваться.

Существует скорость созревания, то есть не все развиваются одинаково быстро. Мбаппе в 16 лет уже был развит на всех уровнях. Физически он был очень силен и имел понимание игры, достойное 26-летнего игрока», – сказал советник по футбольным вопросам.