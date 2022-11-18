Криштиану Роналду: «В прессе пишут чушь, что я никому не нужен. Как можно не хотеть игрока c 32 голами в прошлом сезоне?»

Форвард Криштиану Роналду сообщил о своей востребованности на трансферном рынке.

Сообщалось, что только выступающий в Саудовской Аравии «Аль-Хилаль» направлял предложение по 37-летнему португальцу.

«Да, было очень крупное предложение, это правда. Но в прессе пишут всякую чушь о том, что никто меня не хочет. Это совершенно не так.

Я был счастлив в «МЮ», был настроен провести прекрасный сезон. Но в прессе продолжают писать о том, что никто не хочет Роналду. Как можно не хотеть игрока, забившего 32 гола в прошлом сезоне, в том числе за сборную Португалии?

Сложно отказываться [от больших денег], но я думал, что я счастлив в «МЮ», что еще способен забить много-много голов и помочь команде. Я верю, что я достаточно хорош, чтобы помочь и сборной, и даже «МЮ», – сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану на TalkTV.

Президент «Аль-Хилаля»: «Мы вели с Роналду переговоры. Проблема была не в деньгах и не в принципах, а в запрете регистрировать новичков»