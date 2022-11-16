В «МЮ» растет ощущение, что Роналду больше не сыграет за клуб. Его легендарный статус уважают и надеются расстаться по-дружески

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия возможные трансферы Эрик тен Хаг Футбол

Стало известно, как в «МЮ» восприняли недавнее интервью Криштиану Роналду.

37-летний форвард раскритиковал клуб за отношение к тому, что он пропустил предсезонку, но в «Манчестер Юнайтед» считают его обвинения несправедливыми. В руководстве отвергли их.

В клубе считают, что по отношению к Роналду было проявлено сострадание – ему разрешили пропустить матчи предсезонного тура по Тайланду и Австралии, пишет Manchester Evening News.

Игроки и сотрудники «Манчестер Юнайед» расстроены интервью Роналду. Футболисты узнали об этом разговоре португальца с Пирсом Морганом в воскресенье вечером, когда летели из Лондона с игры против «Фулхэма» (2:1).

В «МЮ» растет ощущение, что Роналду уже провел свой последний матч за клуб. «Юнайтед» уважает легендарный статус Криштиану и надеется, что с ним удастся расстаться по-дружески.

Источники сообщают, что тренер Эрик тен Хаг, узнав об интервью Роналду, был скорее разочарован, чем разгневан.

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