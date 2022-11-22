Где смотреть Крылья Советов – Спартак, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 23 ноября

Теги Спартак Крылья Советов ФОНБЕТ Кубок России Футбол

В среду, 23 ноября, сыграют Крылья Советов и Спартак в пути команд РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе «Самара-Арена».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-Премьер.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Крылья Советов – Спартак

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