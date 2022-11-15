Лапорта о возвращении Месси: «Лео везде отождествляют с «Барсой». Посмотрим, это сложный вариант»
Президент «Барселоны» высказался на тему возвращения Лионеля Месси.
«Посмотрим, что произойдет. Это сложный вариант, потому что он в «ПСЖ», и я не хотел бы вступать в полемику с этим клубом, потому что все, что я говорю, они принимают на свой счет.
Куда бы мы ни пошли, Месси везде отождествляют с «Барселоной». Для это выглядит так, что у имидж «Барсы» очень силен. О нас знают все. Даже в самом отдаленных уголках мира знают, что в клубе перестройка», – сказал Жоан Лапорта во время визита в Колумбию.
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