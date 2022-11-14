Рио Фердинанд: «Роналду обиделся на Руни, хотя Уэйн имел полное право высказываться. Не думаю, что они будут слать друг другу открытки»

Экс-защитник выступил в защиту .

Форвард манкунианцев сказал о своем бывшем партнере по атаке следующее: «Я не знаю, почему он так сильно меня критикует. Наверное, потому, что он завершил карьеру, а я все еще играю на высоком уровне. Не буду говорить, что выгляжу лучше, чем он. Хотя это так».

«Руни сказал кое-что о Роналду, но он имеет на это полное право. А Криштиану обиделся и упомянул Уэйна в интервью.

Не хочется, чтобы приятели выясняли отношения на публике, понимаете? Но ситуация сложилась так, и я не думаю, что они будут слать друг другу рождественские открытки», – заявил Фердинанд в своем подкасте.

Интервью Роналду – дешевый популизм. Переворачивает факты, чтобы «МЮ» отпустил его на удобных условиях