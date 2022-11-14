Рио Фердинанд: «Роналду обиделся на Руни, хотя Уэйн имел полное право высказываться. Не думаю, что они будут слать друг другу открытки»
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выступил в защиту Уэйна Руни.
Форвард манкунианцев Криштиану Роналду сказал о своем бывшем партнере по атаке следующее: «Я не знаю, почему он так сильно меня критикует. Наверное, потому, что он завершил карьеру, а я все еще играю на высоком уровне. Не буду говорить, что выгляжу лучше, чем он. Хотя это так».
«Руни сказал кое-что о Роналду, но он имеет на это полное право. А Криштиану обиделся и упомянул Уэйна в интервью.
Не хочется, чтобы приятели выясняли отношения на публике, понимаете? Но ситуация сложилась так, и я не думаю, что они будут слать друг другу рождественские открытки», – заявил Фердинанд в своем подкасте.
Интервью Роналду – дешевый популизм. Переворачивает факты, чтобы «МЮ» отпустил его на удобных условиях
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