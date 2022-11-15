Стала известная реакция касательно высказываний .

Нападающий , напомним, сказал о своем бывшем партнере по атаке следующее: «Я не знаю, почему он так сильно меня критикует. Наверное, потому, что он завершил карьеру, а я все еще играю на высоком уровне. Не буду говорить, что выгляжу лучше, чем он. Хотя это так».

Также португалец добавил по этой теме: «Критиковать легко. Я не знаю, может, это работа у них такая на телевидении – критиковать, чтобы стать известнее. Мне правда это непонятно».

По информации Sky Sports, Руни ошеломлен из-за критики со стороны Роналду. В то же время отмечается, что Уэйн решил не делать публичных заявлений по этому поводу.

Роналду съязвил о внешности Руни. Они уже задевали друг друга: из-за любований у зеркала в «МЮ» и пересадки волос