Руни ошеломлен из-за слов Роналду. Уэйн не будет отвечать публично

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Уэйн Руни премьер-лига Англия Футбол

Стала известная реакция Уэйна Руни касательно высказываний Криштиану Роналду.

Нападающий «Манчестер Юнайтед», напомним, сказал о своем бывшем партнере по атаке следующее: «Я не знаю, почему он так сильно меня критикует. Наверное, потому, что он завершил карьеру, а я все еще играю на высоком уровне. Не буду говорить, что выгляжу лучше, чем он. Хотя это так».

Также португалец добавил по этой теме: «Критиковать легко. Я не знаю, может, это работа у них такая на телевидении – критиковать, чтобы стать известнее. Мне правда это непонятно».

По информации Sky Sports, Руни ошеломлен из-за критики со стороны Роналду. В то же время отмечается, что Уэйн решил не делать публичных заявлений по этому поводу.

Роналду съязвил о внешности Руни. Они уже задевали друг друга: из-за любований у зеркала в «МЮ» и пересадки волос

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные