Форвард уверен, что остается на топ-уровне.

«Такие вопросы я считаю глупыми. Что люди говорят? Что кто-то уже не тот. Ну так никто не остается тем же человеком. Мы стареем с каждым годом, это естественно для всех. Нужно подстраиваться.

Я не хочу звучать самоуверенно и говорить, что я тот же, что и в 20 лет. Нет, разумеется. Однако я адаптируюсь, я знаю свои сильные стороны. Я все еще играю на высоком уровне, забиваю голы – и продолжу так делать, если мой разум будет ясен, если я буду счастлив. И если вокруг будут люди, которые будут помогать мне стать успешным игроком, особенно тренер, президент, руководство.

Но когда ты не чувствуешь вокруг нужной энергии, то тебе сложно оставаться собой. Это и произошло со мной.

Конечно, от критики никуда не деться: «Ой, ему уже 37, он уже не тот». Но я хочу посмотреть, как кто-то будет играть на моем уровне в таком же возрасте. Я чувствую себя очень хорошо и верю, что отлично проведу чемпионат мира», – сказал Роналду в интервью на TalkTV.