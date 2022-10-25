Валуев об интеграции крымских клубов: «Верное решение. Санкции ФИФА и УЕФА будут, по-другому быть не могло»

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Николай Валуев поддержал интеграцию клубов из Крыма и Севастополя в чемпионаты России.

«Конечно, это верное решение. Что касается санкций со стороны ФИФА и УЕФА, то они, безусловно, будут. УЕФА уже и так показывает готовность к тому, чтобы навсегда исключить российские клубы из еврокубков.

Они несомненно будут вставлять нам палки в колеса, но по-другому быть не могло», – сказал депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу.

Ранее губернатор Севастополя Михаила Развожаев заявил, что команды из Крыма и Севастополя смогут участвовать в соревнованиях ФНЛ с сезона-2023/24.

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