Депутат Пирог: «Препятствий для интеграции футбола Крыма нет – это уже давно полноправный регион России. От УЕФА нет и намека на дипломатическое решение»

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Депутат Госдумы Дмитрий Пирог хочет, чтобы клубы Крыма выступали в российских турнирах.

«Никаких внутренних препятствий для интеграции крымского футбола нет. Крым и Севастополь – уже давно полноправные регионы России.

Да, решением УЕФА крымские команды не могут выступать в чемпионатах России, но оно было принято еще в 2014 году. С тех пор изменилось многое. Наш футбол попал под суровые санкции: российские клубы исключены из евросезона, а национальная сборная уже точно пропустит чемпионат Европы 2024 года. Как видим, со стороны УЕФА нет и намека на разрешение ситуации дипломатическим путем. Санкции, санкции и еще раз санкции.

Не стану говорить, что у РФС теперь полностью развязаны руки, но возможностей для маневра теперь гораздо больше. То, что мы боялись потерять, согласившись с позицией УЕФА, у нас и так отобрали, поэтому у РФС появляется полное право для интеграции крымских федераций футбола в свой состав. О необходимости этого говорить излишне», – приводит слова первого заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту его пресс-служба.

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