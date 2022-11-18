Агент Холанда не ответила на вопрос об отступных в «Ман Сити»: «Не имею права. Знаю, что об этом напишут, даже если я ничего не скажу»

Агент Эрлинг Холанда высказалась о внимании к форварду и не ответила на вопрос об отступных.

– Вас не пугает, что Холанд постоянно в новостях?

– Он заслуживает это. Все это очень приятно, но надеюсь, что этого не будет слишком много. Я понимаю внимание к нему – он вызывает интерес. Ведь Холанд – это новшество. Парень, который только начинает играть на таком уровне. Любопытство – это нормально, но я надеюсь, что про Эрлинга не начнут что-то выдумывать, когда нечего сказать. Это уже происходит – люди ищут легкие клики, создают преувеличенные новости.

Холанда нужно защитить от этого, потому что он еще совсем молод, ему еще нужно взрослеть. Все, что его окружает, становится новостью. Но пусть лучше о нем пишут из-за голов и хорошей игры. Я не хочу, чтобы медиа изобретали противоречия вокруг него.

– Вы уже знаете, что произойдет с Холандом?

– Идеально запланированная карьера? Я не знаю. Сейчас лишь понятно, что все структурировано. А что произойдет на самом деле, я не знаю. Все может измениться. Но мы понимаем, чего хотим.

– Значит, вокруг Холанда уже разработана стратегия?

– Когда его отец впервые пришел к нам в офис, то посмотрел на меня и сказал, что планирование и проект – это самое важное. Он нашел правильное агентство, потому что мы готовим проект для каждого из наших клиентов. Но есть вещи, которые невозможно контролировать. Все может идти чудесно, но 20 лет назад мы разработали проект для одного бразильского игрока, а потом он получил пять серьезных травм. План может не сработать.

Для Эрлинга у нас с самого начала был проект, сейчас он работает. Продолжаем.

– Есть ли у Холанда отступные в ? Это обязательный вопрос.

– Вам приходится задавать такие вопросы, это очень интересно. Если я ничего не отвечу, то это точно как-то интерпретируют. Но если я скажу, это тоже произойдет.

Как юрист, я знаю, что не имею права что-либо отвечать. Но еще я знаю, что даже если ничего не скажу, про это напишет кто-то другой, – сказала .