Арендовать Холанда на 28 дней хочет клуб нон-лиги «Эштон Юнайтед»: «Это лучше, чем играть в гольф»

Нападающий Эрлинг Холанд попал в сферу интересов клуба нон-лиги .

На своем сайте команда, выступающая на седьмом уровне футбольной пирамиды Англии, сообщила о направлении «Манчестер Сити» запроса об аренде норвежца. Срок соглашения – 28 дней.

«В этом действительно есть смысл. «Сити» не играет, и мы хотим помочь Эрлингу поддерживать форму. В этом больше смысла, чем в том, чтобы играть в гольф шесть недель.

Думаю, он бы нам подошел, хорошо бы вписался в нашу команду», – сказал главный тренер «Эштона» Майкл Клегг.

На данный момент «Юнайтед» еще не получил ответа на свой запрос.