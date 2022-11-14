Арендовать Холанда на 28 дней хочет клуб нон-лиги «Эштон Юнайтед»: «Это лучше, чем играть в гольф»

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Нападающий Эрлинг Холанд попал в сферу интересов клуба нон-лиги «Эштон Юнайтед».

На своем сайте команда, выступающая на седьмом уровне футбольной пирамиды Англии, сообщила о направлении «Манчестер Сити» запроса об аренде норвежца. Срок соглашения – 28 дней.

«В этом действительно есть смысл. «Сити» не играет, и мы хотим помочь Эрлингу поддерживать форму. В этом больше смысла, чем в том, чтобы играть в гольф шесть недель.

Думаю, он бы нам подошел, хорошо бы вписался в нашу команду», – сказал главный тренер «Эштона» Майкл Клегг.

На данный момент «Юнайтед» еще не получил ответа на свой запрос.

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