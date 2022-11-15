«Реал» намерен подписать Холанда в 2024-м. Его хотят убедить, что «Мадрид» идеален для победы в ЛЧ и завоевания «Золотого мяча»

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«Реал» по-прежнему сохраняет интерес к Эрлингу Холанду.

«Мадрид» хочет подписать нападающего «Манчестер Сити» в 2024 году, утверждает As. Стороны общались летом до перехода в английский клуб и установили контакт.

В «Реале» есть понимание, как склонить норвежца к трансферу. Испанская команда постарается убедить 22-летнего игрока, что «Мадрид» – идеальный клуб для победы в Лиге чемпионов и завоевания «Золотого мяча».

Чемпион Испании намерен активировать отступные, прописанные в контракте Эрлинга. По разным данным, они составляют 180-200 млн евро.

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