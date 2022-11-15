Эрлинг Холанд: «Для меня все заключается в том, чтобы думать немного быстрее, чем защитники. Нужно быть сосредоточенным, нужно знать, что делать»

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Эрлинг Холанд высказался о своем подходе к игре. 

«Для меня все заключается в попытке, если можно так сказать, реагировать или думать немного быстрее, чем мои соперники. Обычно это центральные защитники. Так что для меня все заключается в том, чтобы думать немного быстрее, чем они.

Для этого у меня нет конкретных тренировок, но для этого нужно быть сосредоточенным, нужно знать, что делать. Тогда, на мой взгляд, ты будешь настороже и будешь готов отправить мяч в сетку», – сказал нападающий «Манчестер Сити».

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