Президент «Баварии»: «Холанд интересен всем топ-клубам. У нас с «Ман Сити» были лучшие шансы подписать его»

Президент «Баварии» рассказал, что клуб был близок к трансферу .

«Холанд интересен каждому топ-клубу в мире, и у нас с были лучшие шансы [подписать его].

По сравнению с другими топовыми клубами у нас, возможно, меньше финансовых возможностей, но мы можем набирать очки благодаря нашей индивидуальности.

У нас игроки получают зарплату вовремя, и к ним относятся по-семейному. Мы также предлагаем перспективы, потому что это самое главное для игроков», – сказал Герберт Хайнер в интервью Mediengruppe Bayern.

В летнее трансфрерное окно Холанд перешел из дортмундской в «Манчестер Сити». Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.