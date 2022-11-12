Президент «Баварии»: «Холанд интересен всем топ-клубам. У нас с «Ман Сити» были лучшие шансы подписать его»
Президент «Баварии» рассказал, что клуб был близок к трансферу Эрлинга Холанда.
«Холанд интересен каждому топ-клубу в мире, и у нас с «Манчестер Сити» были лучшие шансы [подписать его].
По сравнению с другими топовыми клубами у нас, возможно, меньше финансовых возможностей, но мы можем набирать очки благодаря нашей индивидуальности.
У нас игроки получают зарплату вовремя, и к ним относятся по-семейному. Мы также предлагаем перспективы, потому что это самое главное для игроков», – сказал Герберт Хайнер в интервью Mediengruppe Bayern.
В летнее трансфрерное окно Холанд перешел из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити». Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.
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