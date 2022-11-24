Результаты группы G на Чемпионате мира по футболу 2022

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В группе G на Чемпионате мира по футболу в Катаре собрался сильный состав участников. В ней сыграют сборные Камеруна, Сербии, Швейцарии и Бразилии.

Команды, занявшие первые два места, выйдут в плей-офф и продолжат свою борьбу на стадии 1/8 финала. Сборные, расположившиеся на третьем и четвертом местах закончат выступление в турнире.

Расписание и результаты матчей

 

Первый тур

Второй тур

Третий тур

Таблица

  1. Швейцария — 3 очка
  2. Бразилия — 0 очков
  3. Сербия — 0 очков
  4. Камерун — 0 очков

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