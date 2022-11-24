Результаты группы G на Чемпионате мира по футболу 2022
В группе G на Чемпионате мира по футболу в Катаре собрался сильный состав участников. В ней сыграют сборные Камеруна, Сербии, Швейцарии и Бразилии.
Команды, занявшие первые два места, выйдут в плей-офф и продолжат свою борьбу на стадии 1/8 финала. Сборные, расположившиеся на третьем и четвертом местах закончат выступление в турнире.
Расписание и результаты матчей
Первый тур
- 24 ноября, стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра. Швейцария — Камерун — 1 : 0
- 24 ноября, стадион «Лусаил», Лусаил. Бразилия — Сербия
Второй тур
- 28 ноября, стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра. Камерун — Сербия
- 28 ноября, стадион «Рас Абу Абуд», Доха. Бразилия — Швейцария
Третий тур
- 2 декабря, стадион «Рас Абу Абуд», Доха. Сербия — Швейцария
- 2 декабря, стадион «Лусаил», Лусаил. Камерун — Бразилия
Таблица
- Швейцария — 3 очка
- Бразилия — 0 очков
- Сербия — 0 очков
- Камерун — 0 очков
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