Результаты группы А на Чемпионате мира по футболу 2022

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В группе А на Чемпионате мира по футболу в Катаре сыграют сборная-хозяйка мундиаля, сильная команда Нидерландов, а также Сенегал и Эквадор

Команды, занявшие первые два места, выйдут в плей-офф и продолжат свою борьбу на стадии 1/8 финала. Сборные, расположившиеся на третьем и четвертом местах закончат выступление в турнире.

Расписание и результаты матчей

 

Первый тур

Второй тур

Третий тур

Таблица

  1. Эквадор — 3 очка
  2. Сенегал — 0 очков
  3. Нидерланды — 0 очков
  4. Катар — 0 очков

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