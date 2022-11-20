Результаты группы А на Чемпионате мира по футболу 2022

В группе А на Чемпионате мира по футболу в Катаре сыграют сборная-хозяйка мундиаля, сильная команда Нидерландов, а также Сенегал и Эквадор.

Команды, занявшие первые два места, выйдут в плей-офф и продолжат свою борьбу на стадии 1/8 финала. Сборные, расположившиеся на третьем и четвертом местах закончат выступление в турнире.

Расписание и результаты матчей

Первый тур

Второй тур

Третий тур

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