Результаты группы А на Чемпионате мира по футболу 2022
В группе А на Чемпионате мира по футболу в Катаре сыграют сборная-хозяйка мундиаля, сильная команда Нидерландов, а также Сенегал и Эквадор.
Команды, занявшие первые два места, выйдут в плей-офф и продолжат свою борьбу на стадии 1/8 финала. Сборные, расположившиеся на третьем и четвертом местах закончат выступление в турнире.
Расписание и результаты матчей
Первый тур
- 20 ноября, стадион «Аль-Байт», Эль-Хаур. Катар — Эквадор – 0 : 2
- 21 ноября, стадион «Эль-Тумама», Доха. Сенегал — Нидерланды
Второй тур
- 25 ноября, стадион «Эль-Тумама», Доха. Катар — Сенегал
- 25 ноября, стадион «Халифа Интернейшнл», Доха. Нидерланды — Эквадор
Третий тур
- 29 ноября, стадион «Аль-Байт», Эль-Хаур. Нидерланды — Катар
- 29 ноября, стадион «Халифа Интернейшнл», Доха. Эквадор — Сенегал
Таблица
- Эквадор — 3 очка
- Сенегал — 0 очков
- Нидерланды — 0 очков
- Катар — 0 очков
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