Результаты группы B на Чемпионате мира по футболу 2022
В группе B на Чемпионате мира по футболу в Катаре сыграют сборные США, Англии, Ирана и Уэльса.
Команды, занявшие первые два места, выйдут в плей-офф и продолжат свою борьбу на стадии 1/8 финала. Сборные, расположившиеся на третьем и четвертом местах, закончат выступление в турнире.
Расписание и результаты матчей
Первый тур
- 21 ноября, стадион «Халифа Интернейшнл», Доха. Англия — Иран — 6 : 2
- 21 ноября, стадион «Ахмед бин Али», Эр-Райан. США — Уэльс
Второй тур
- 25 ноября, стадион «Ахмед бин Али», Эр-Райан. Уэльс — Иран
- 25 ноября, стадион «Аль-Байт», Эль-Хаур. Англия — США
Третий тур
- 29 ноября, стадион «Ахмед бин Али», Эр-Райан. Уэльс — Англия
- 29 ноября, стадион «Аль-Тумама», Доха. США — Иран
Таблица
- Англия — 3 очка
- США — 0 очков
- Уэльс — 0 очков
- Иран — 0 очков
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