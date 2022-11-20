Результаты группы B на Чемпионате мира по футболу 2022

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В группе B на Чемпионате мира по футболу в Катаре сыграют сборные США, Англии, Ирана и Уэльса.

Команды, занявшие первые два места, выйдут в плей-офф и продолжат свою борьбу на стадии 1/8 финала. Сборные, расположившиеся на третьем и четвертом местах, закончат выступление в турнире.

Расписание и результаты матчей

 

Первый тур

Второй тур

Третий тур

Таблица

  1. Англия — 3 очка
  2. США — 0 очков
  3. Уэльс — 0 очков
  4. Иран — 0 очков

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