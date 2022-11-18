Результаты группы H на Чемпионате мира по футболу 2022

В группе H на Чемпионате мира по футболу в Катаре сыграют команды с четырех континентов. В один квартет попали сборная Уругвая, Португалии, Южной Кореи и Ганы. Все сборные проведут по три матча на групповой стадии.

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие первые два места. Третья и четвертая сборная квартета завершат выступление на Чемпионате мира 2022 года. При равенстве очков учитывают разность мячей, количество забитых голов, количество очков в очных матчах, разность голов в очных встречах.

Расписание и результаты матчей

Первый тур

Второй тур

Третий тур

Таблица