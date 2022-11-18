Результаты группы H на Чемпионате мира по футболу 2022
В группе H на Чемпионате мира по футболу в Катаре сыграют команды с четырех континентов. В один квартет попали сборная Уругвая, Португалии, Южной Кореи и Ганы. Все сборные проведут по три матча на групповой стадии.
В 1/8 финала выйдут команды, занявшие первые два места. Третья и четвертая сборная квартета завершат выступление на Чемпионате мира 2022 года. При равенстве очков учитывают разность мячей, количество забитых голов, количество очков в очных матчах, разность голов в очных встречах.
Расписание и результаты матчей
Первый тур
- 24 ноября, стадион «Эдьюкейшн Сити Стэдиум», Доха. Уругвай — Южная Корея — 0 : 0
- 24 ноября, стадион «Стадион 974», Рас-Абу-Абуд. Португалия — Гана
Второй тур
- 28 ноября, стадион «Эдьюкейшн Сити Стэдиум», Доха. Южная Корея — Гана
- 28 ноября, стадион «Лусаил», Лусаил. Португалия — Уругвай
Третий тур
- 2 декабря, стадион «Эдьюкейшн Сити Стэдиум», Доха. Южная Корея — Португалия
- 2 декабря, стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра. Гана — Уругвай
Таблица
- Уругвай — 1 очко
- Южная Корея — 1 очко
- Гана — 0 очков
- Португалия — 0 очков
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