Результаты группы C на Чемпионате мира по футболу 2022

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В группе C на Чемпионате мира по футболу в Катаре сыграют сборные Аргентины, Польши, Саудовской Аравии и Мексики.

Команды, занявшие первые два места, выйдут в плей-офф и продолжат свою борьбу на стадии 1/8 финала. Сборные, расположившиеся на третьем и четвертом местах, закончат выступление в турнире.

Расписание матчей

 

Первый тур

Второй тур

Третий тур

Таблица

  1. Саудовская Аравия — 3 очка
  2. Мексика — 0 очков
  3. Польша — 0 очков
  4. Аргентина — 0 очков

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