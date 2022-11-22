Результаты группы C на Чемпионате мира по футболу 2022

В группе C на Чемпионате мира по футболу в Катаре сыграют сборные Аргентины, Польши, Саудовской Аравии и Мексики.

Команды, занявшие первые два места, выйдут в плей-офф и продолжат свою борьбу на стадии 1/8 финала. Сборные, расположившиеся на третьем и четвертом местах, закончат выступление в турнире.

Расписание матчей

Первый тур

Второй тур

Третий тур

Таблица