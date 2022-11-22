Результаты группы C на Чемпионате мира по футболу 2022
В группе C на Чемпионате мира по футболу в Катаре сыграют сборные Аргентины, Польши, Саудовской Аравии и Мексики.
Команды, занявшие первые два места, выйдут в плей-офф и продолжат свою борьбу на стадии 1/8 финала. Сборные, расположившиеся на третьем и четвертом местах, закончат выступление в турнире.
Расписание матчей
Первый тур
- 22 ноября, стадион «Лусаил», Лусаил. Аргентина — Саудовская Аравия — 1 : 2
- 22 ноября, стадион «Рас-Абу-Абуд», Доха. Мексика — Польша
Второй тур
- 26 ноября, стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райан. Польша — Саудовская Аравия
- 26 ноября, стадион «Лусаил», Лусаил. Аргентина — Мексика
Третий тур
- 30 ноября, стадион «Рас-Абу-Абуд», Доха. Польша — Аргентина
- 30 ноября, стадион «Лусаил», Лусаил. Саудовская Аравия — Мексика
Таблица
- Саудовская Аравия — 3 очка
- Мексика — 0 очков
- Польша — 0 очков
- Аргентина — 0 очков
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