Результаты группы D на Чемпионате мира по футболу 2022
В группе D на Чемпионате мира по футболу в Катаре сыграют сборные Австралии, Дании, Туниса, Франции.
Команды, занявшие первые два места, выйдут в плей-офф и продолжат свою борьбу на стадии 1/8 финала. Сборные, расположившиеся на третьем и четвертом местах, закончат выступление в турнире.
Расписание и результаты матчей
Первый тур
- 22 ноября, стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райан. Дания — Тунис — 0 : 0
- 22 ноября, стадион «Аль-Джануб», Аль-Вакра. Франция — Австралия
Второй тур
- 26 ноября, стадион «Аль-Джануб», Аль-Вакра. Тунис— Австралия
- 26 ноября, стадион «Рас-Абу-Абуд», Доха. Франция — Дания
Третий тур
- 30 ноября, стадион «Аль-Джануб», Аль-Вакра. Австралия — Дания
- 30 ноября, стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райан. Тунис — Дания
Таблица
- Дания — 1 очко
- Тунис — 1 очко
- Франция — 0 очков
- Австралия — 0 очков
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