Результаты группы E на Чемпионате мира по футболу 2022
В группе E на Чемпионате мира по футболу в Катаре сыграют сборные Германии, Испании, Коста-Рики, Японии.
Команды, занявшие первые два места, выйдут в плей-офф и продолжат свою борьбу на стадии 1/8 финала. Сборные, расположившиеся на третьем и четвертом местах закончат выступление в турнире.
Расписание и результаты матчей
Первый тур
- 23 ноября, стадион «Халифа Интернейшнл», Доха. Германия — Япония — 1 : 2
- 23 ноября, стадион «Аль-Тумама», Доха. Испания — Коста-Рика
Второй тур
- 27 ноября, стадион «Ахмед бин Али», Эр-Райан. Япония — Коста-Рика
- 27 ноября, стадион «Аль-Байт», Эль-Хаур. Испания — Германия
Третий тур
- 1 декабря, стадион «Халифа Интернейшнл», Доха. Япония — Испания
- 1 декабря, стадион «Аль-Байт», Эль-Хаур. Коста-Рика — Германия
Таблица
- Япония — 3 очка
- Испания — 0 очков
- Коста-Рика — 0 очков
- Германия — 0 очков
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