Результаты группы F на Чемпионате мира по футболу 2022

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В группе F на Чемпионате мира по футболу в Катаре собрался сильный состав, включая одного из главных фаворитов турнира и вице-чемпиона прошлого мундиаля. В ней сойдутся национальные команды из Бельгии, Канады, Хорватии и Марокко. Все сборные сыграют по три матча на групповой стадии.

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие первые два места. Третья и четвертая сборная квартета завершат выступление на Чемпионате мира 2022 года. При равенстве очков учитывают разность мячей, количество забитых голов, количество очков в очных матчах, разность голов в очных встречах.

Расписание и результаты матчей

 

Первый тур

Второй тур

Третий тур

Таблица

  1. Марокко — 1 очко
  2. Хорватия — 1 очко
  3. Канада — 0 очков
  4. Бельгия — 0 очков

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