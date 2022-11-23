Результаты группы F на Чемпионате мира по футболу 2022

В группе F на Чемпионате мира по футболу в Катаре собрался сильный состав, включая одного из главных фаворитов турнира и вице-чемпиона прошлого мундиаля. В ней сойдутся национальные команды из Бельгии, Канады, Хорватии и Марокко. Все сборные сыграют по три матча на групповой стадии.

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие первые два места. Третья и четвертая сборная квартета завершат выступление на Чемпионате мира 2022 года. При равенстве очков учитывают разность мячей, количество забитых голов, количество очков в очных матчах, разность голов в очных встречах.

Расписание и результаты матчей

Первый тур

Второй тур

Третий тур

Таблица