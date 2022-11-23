Результаты группы F на Чемпионате мира по футболу 2022
В группе F на Чемпионате мира по футболу в Катаре собрался сильный состав, включая одного из главных фаворитов турнира и вице-чемпиона прошлого мундиаля. В ней сойдутся национальные команды из Бельгии, Канады, Хорватии и Марокко. Все сборные сыграют по три матча на групповой стадии.
В 1/8 финала выйдут команды, занявшие первые два места. Третья и четвертая сборная квартета завершат выступление на Чемпионате мира 2022 года. При равенстве очков учитывают разность мячей, количество забитых голов, количество очков в очных матчах, разность голов в очных встречах.
Расписание и результаты матчей
Первый тур
- 23 ноября, стадион «Эль-Байт», Эль-Хаур. Марокко — Хорватия — 0 : 0
- 23 ноября, стадион «Ахмед бин Али», Ар-Райян. Бельгия — Канада
Второй тур
- 27 ноября, стадион «Аль Тумана», Аль Тумана. Бельгия — Марокко
- 27 ноября, стадион «Международный стадион Халифа», Доха. Хорватия — Канада
Третий тур
- 1 декабря, стадион «Аль Тумана», Аль Тумана. Канада — Марокко
- 1 декабря, стадион «Ахмед бин Али», Ар-Райян. Хорватия — Бельгия
Таблица
- Марокко — 1 очко
- Хорватия — 1 очко
- Канада — 0 очков
- Бельгия — 0 очков
Комментарии