Блогер Голдбридж: «Морган и Роналду никогда не слышали о Рангнике… Это больше говорит об их футбольных знаниях, чем о бесполезности Ральфа»

Марк Голдбридж отреагировал на слова о .

Нападающий «Манчестер Юнайтед» в интервью заявил, что никогда не слышал о немецком специалисте до его назначения в английский клуб. Телеведущий сказал то же самое.

«Пирс и Роналду никогда не слышали о Рангнике… Это больше говорит об их футбольных знаниях, чем о бесполезности Рангника», – написал блогер и болельщик .

Не уважает тен Хага, чувствует зависть Руни из-за внешности, Рангник – не тренер. Эпохальное интервью Роналду