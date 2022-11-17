Блогер Голдбридж: «Морган и Роналду никогда не слышали о Рангнике… Это больше говорит об их футбольных знаниях, чем о бесполезности Ральфа»
Марк Голдбридж отреагировал на слова Криштиану Роналду о Ральфе Рангнике.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» в интервью Пирсу Моргану заявил, что никогда не слышал о немецком специалисте до его назначения в английский клуб. Телеведущий сказал то же самое.
«Пирс и Роналду никогда не слышали о Рангнике… Это больше говорит об их футбольных знаниях, чем о бесполезности Рангника», – написал блогер и болельщик «Манчестер Юнайтед».
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