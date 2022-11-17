Экс-агент Зелимхана Бакаева рассказал о срыве трансфера хавбека из в «Динамо».

Ныне футболист выступает за .

– Вы вели переговоры между «Спартаком» и по трансферу Бакаева. Как они проходили?

– До сих пор удивительно, как эта сделка не состоялась, учитывая, что через год он ушел как свободный агент. «Динамо» было готово дать максимум 8 миллионов евро, до которых поднялись с 5 миллионов.

Но «Спартак» хотел 10 миллионов, и ни копейкой меньше. Удивительная принципиальность на фоне итоговой потери игрока. Насколько я знаю, Салихова тогда настаивала на том, чтобы «Спартак» согласился на финальные условия [«Динамо»], но, видимо, ее позиции было недостаточно.

– После этого вы перестали работать с Зелимханом?

– Да, вскоре он начал сотрудничать с Ткаченко. Обид с моей стороны нет, никаких особых договоренностей в отношении будущего сотрудничества с семьей Бакаевых у меня не было.

– Но недопонимания остались?

– У нас не могло остаться недопониманий. В процессе переговоров с «Динамо» Бакаев дал добро на переход. До закрытия трансферного окна оставался один день. Утром «Спартак» получил предложение от «Динамо», начался переговорный процесс.

Я контактировал со спортивным директором Поповым. Он переговорил с Федуном, но тот проявил принципиальность – 10 миллионов евро, и никак иначе. Хотя все понимали, что велика вероятность упустить футболиста бесплатно. Необоснованный и нелогичный срыв трансфера.

– Почему Бакаев не остался в «Спартаке»?

– Вопрос с возможным переходом в «Динамо» изначально стал рассматриваться только на фоне возникших сложностей в отношении продления договора со «Спартаком». Бакаев хотел определенную зарплату, «Спартак» ее сделать не мог либо не хотел.

В клубе сразу дали понять, что есть определенная планка в 1,5 миллиона евро, выше которой они подниматься не готовы, – сказал .