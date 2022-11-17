Экс-агент Бакаева о срыве перехода в «Динамо»: «Федун проявил принципиальность – 10 млн евро, и никак иначе. Через год он ушел свободным агентом»
Экс-агент Зелимхана Бакаева рассказал о срыве трансфера хавбека из «Спартака» в «Динамо».
Ныне футболист выступает за «Зенит».
– Вы вели переговоры между «Спартаком» и «Динамо» по трансферу Бакаева. Как они проходили?
– До сих пор удивительно, как эта сделка не состоялась, учитывая, что через год он ушел как свободный агент. «Динамо» было готово дать максимум 8 миллионов евро, до которых поднялись с 5 миллионов.
Но «Спартак» хотел 10 миллионов, и ни копейкой меньше. Удивительная принципиальность на фоне итоговой потери игрока. Насколько я знаю, Салихова тогда настаивала на том, чтобы «Спартак» согласился на финальные условия [«Динамо»], но, видимо, ее позиции было недостаточно.
– После этого вы перестали работать с Зелимханом?
– Да, вскоре он начал сотрудничать с Ткаченко. Обид с моей стороны нет, никаких особых договоренностей в отношении будущего сотрудничества с семьей Бакаевых у меня не было.
– Но недопонимания остались?
– У нас не могло остаться недопониманий. В процессе переговоров с «Динамо» Бакаев дал добро на переход. До закрытия трансферного окна оставался один день. Утром «Спартак» получил предложение от «Динамо», начался переговорный процесс.
Я контактировал со спортивным директором Поповым. Он переговорил с Федуном, но тот проявил принципиальность – 10 миллионов евро, и никак иначе. Хотя все понимали, что велика вероятность упустить футболиста бесплатно. Необоснованный и нелогичный срыв трансфера.
– Почему Бакаев не остался в «Спартаке»?
– Вопрос с возможным переходом в «Динамо» изначально стал рассматриваться только на фоне возникших сложностей в отношении продления договора со «Спартаком». Бакаев хотел определенную зарплату, «Спартак» ее сделать не мог либо не хотел.
В клубе сразу дали понять, что есть определенная планка в 1,5 миллиона евро, выше которой они подниматься не готовы, – сказал Алан Агузаров.
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