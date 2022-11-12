Бернарду Силва: «Лишь Сантуш брал трофеи с Португалией. Уверен, в стране довольны его работой»
Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва высказался о Фернанду Сантуше.
«Тренер добился большого успеха с нашей командой. Только он выигрывал трофеи для Португалии – на чемпионате Европы и в Лиге наций.
Я уверен, что португальцы очень довольны его работой. В последнее время у нас был не лучший отрезок, однако мы усердно работаем над исправлением положения», – сказал футболист «Манчестер Сити».
Неизвестный Фернанду Сантуш: был крайне ленивым игроком, выучился на инженера-электрика и работал в отеле почти 20 лет
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