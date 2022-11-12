Бернарду Силва: «Лишь Сантуш брал трофеи с Португалией. Уверен, в стране довольны его работой»

Теги Сборная Португалии по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия Фернанду Сантуш Бернарду Силва Футбол

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва высказался о Фернанду Сантуше.

«Тренер добился большого успеха с нашей командой. Только он выигрывал трофеи для Португалии – на чемпионате Европы и в Лиге наций.

Я уверен, что португальцы очень довольны его работой. В последнее время у нас был не лучший отрезок, однако мы усердно работаем над исправлением положения», – сказал футболист «Манчестер Сити».

Неизвестный Фернанду Сантуш: был крайне ленивым игроком, выучился на инженера-электрика и работал в отеле почти 20 лет

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные