Футболка Агуэро, в которой он забил золотой гол за «Сити» на 93:20, выставлена на аукцион. Планируют выручить не менее 20 тысяч фунтов

Чемпионская футболка Серхио Агуэро с матча против «Куинз Парк Рейнджерс» выставлена на аукцион.

13 мая 2012 года нападающий забил решающий гол в ворота «КПР» на 93:20, благодаря чему «Манчестер Сити» впервые за 44 года стал чемпионом Англии.

Футболка, в которой Агуэро забил легендарный гол, будет выставлена на аукционе Hansons Auctioneers. Мероприятие состоится 3 ноября в Этволле (Дербишир). Аукцион должен был состояться еще в мае, однако его пришлось отложить.

В настоящее время футболка находится в британской Национальной коллекции футболок. По словам ее владельца Невилла Эванса, деньги, вырученные с продажи футболки, будут перечислены благотворительным организациям.

По информации BBC, футболку Агуэро планируют продать не менее чем за 20 тысяч фунтов. Футболка с номером 16 осталась в том же состоянии, в каком была после матча – ее не стирали, на ней остались пятна от шампанского.

Примечание: гол Агуэро начинается на отметке 19:05

«Ман Сити» открыл статую Агуэро – в день 10-летия его золотого гола на 93:20