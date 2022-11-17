Тренер Таджикистана: «Многие считают, что Россия нас разгромит? Да ради бога! Мы выйдем и докажем, что хотим победить»
Главный тренер сборной Таджикистана прокомментировал прогнозы на матч с Россией.
«Многие считают, что Россия нас разгромит? Да ради бога, пусть так думают! Посмотрим, что получится в итоге.
Мы выйдем на поле и докажем, что хотим победить», – сказал Петр Сегрт.
Матч Таджикистан – Россия состоится сегодня, 17 ноября. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.
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