Тренер Таджикистана: «Многие считают, что Россия нас разгромит? Да ради бога! Мы выйдем и докажем, что хотим победить»

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Главный тренер сборной Таджикистана прокомментировал прогнозы на матч с Россией. 

«Многие считают, что Россия нас разгромит? Да ради бога, пусть так думают! Посмотрим, что получится в итоге.

Мы выйдем на поле и докажем, что хотим победить», – сказал Петр Сегрт

Матч Таджикистан – Россия состоится сегодня, 17 ноября. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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