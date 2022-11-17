Баринов перед матчем с Таджикистаном: «Надо показать всему миру, что нас не сломить. В нынешней ситуации мотивация точно не пропадет»

высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России с Таджикистаном.

– Когда приезжаешь в Таджикистан, на такой газон, с таким соперником – мотивация не пропадает? Что чувствуешь?

– Нет, мотивация не пропадает. В такой ситуации, которая сейчас происходит, она точно не пропадет. Потому что надо показать всему миру, что нас не сломить.

– Прямо вот так?

– Да, для меня – так. Только мне одно непонятно: у нас в России сейчас есть топ‑поля, суперстадионы. Приезжайте к нам! Почему нельзя сыграть у нас в замечательных условиях? Со зрителями на трибунах по 60 тысяч.

Даже на Таджикистан соберется тысяч 50, по‑любому. В Москве, Питере, Калининграде – любом нашем городе с новым, хорошим стадионом.

– Может, они боятся в Россию ехать.

– А чего боятся? Они же все равно с нами играют. Для них, наоборот, было бы здорово приехать, показать своим ребятам, что такое играть в атмосфере с 50 тысячами болельщиков. Для меня вот это непонятно.

– Что можно ответить экспертам, которые выступают: «Мне в таком формате сборная неинтересна»?

– Неинтересна? Мне плевать на этих людей. Если неинтересно – не смотрите. Не обсуждайте игры, не разбирайте, как это было после Киргизии. Мое понимание такое, – сказал полузащитник и сборной России.

Матч Таджикистан – Россия состоится сегодня, 17 ноября. Начало – в 18:00 по московскому времени.