Карпин о 0:1 от Хорватии: «Не эта игра была в прошлой жизни, а все, что было чуть больше полугода назад – из прошлой жизни»

Теги Сборная России по футболу Сборная Хорватии по футболу Валерий Карпин сборная Таджикистана Петр Сегрт товарищеские матчи (сборные) квалификация ЧМ-2022 Футбол

Валерий Карпин высказался о шутке главного тренера сборной Таджикистана.

Петр Сегрт накануне товарищеского матча в Душанбе заявил, что «в последний раз Карпин проигрывал Хорватии, а я – хорват».

– Тренер сборной Таджикистана вспомнил, что последний матч, который вы проиграли, был против Хорватии. Вам не кажется, что та игра была в прошлой жизни?

– Кажется, что не эта игра была в прошлой жизни, а все, что было чуть больше полугода назад – из прошлой жизни, – сказал главный тренер сборной России.

«В чем шутка тренера соперника? Я не понимаю», – добавил Карпин.

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