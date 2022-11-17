высказался о шутке главного тренера сборной Таджикистана.

Петр Сегрт накануне товарищеского матча в Душанбе заявил, что «в последний раз Карпин проигрывал , а я – хорват».

– Тренер сборной вспомнил, что последний матч, который вы проиграли, был против Хорватии. Вам не кажется, что та игра была в прошлой жизни?

– Кажется, что не эта игра была в прошлой жизни, а все, что было чуть больше полугода назад – из прошлой жизни, – сказал главный тренер сборной России.

«В чем шутка тренера соперника? Я не понимаю», – добавил Карпин.