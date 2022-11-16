Сычевой о вызове в сборную России: «Это сказка. Три года назад не поверил бы»
Нападающий Владимир Сычевой высказался о вызове в сборную России.
– Если бы вам сказали три года назад, что вы будете сидеть на пресс-конференции в форме сборной, вы бы поверили?
– Я бы не поверил. Я поблагодарил тренера за вызов, он отметил мою работу. Сидеть здесь – это сказка.
– Как вам поле и город?
– Много мы не видели, из окна автобуса город очень красивый. Вежливые, приветливые, позитивные люди. Поле не очень хорошего качества, но выбора нет, обе команды выходят на один газон.
– Что знаете о сопернике?
– Ничего не могу сказать, посмотрели всего пару моментов. Команда прессингует, старается играть как может.
– Как вам коллектив сборной?
– Все ребята хорошие. Я такой человек, который долго вкатывается в коллектив.
– Были ли у вас предложения от других сборных?
– У меня одно гражданство сейчас, выбора не было. И других предложений не было, – сказал форвард «Оренбурга».
Сычевой, Пиняев, Соболев, Чалов, Захарян, Кузяев – в итоговом составе сборной России на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном
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