Сычевой о вызове в сборную России: «Это сказка. Три года назад не поверил бы»

Нападающий Владимир Сычевой высказался о вызове в сборную России.

– Если бы вам сказали три года назад, что вы будете сидеть на пресс-конференции в форме сборной, вы бы поверили?

– Я бы не поверил. Я поблагодарил тренера за вызов, он отметил мою работу. Сидеть здесь – это сказка.

– Как вам поле и город?

– Много мы не видели, из окна автобуса город очень красивый. Вежливые, приветливые, позитивные люди. Поле не очень хорошего качества, но выбора нет, обе команды выходят на один газон.

– Что знаете о сопернике?

– Ничего не могу сказать, посмотрели всего пару моментов. Команда прессингует, старается играть как может.

– Как вам коллектив сборной?

– Все ребята хорошие. Я такой человек, который долго вкатывается в коллектив.

– Были ли у вас предложения от других сборных?

– У меня одно гражданство сейчас, выбора не было. И других предложений не было, – сказал форвард .

Сычевой, Пиняев, Соболев, Чалов, Захарян, Кузяев – в итоговом составе сборной России на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном