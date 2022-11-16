Тренер Таджикистана о матче с Россией: «Прошу не забывать, что в последний раз Карпин проигрывал Хорватии, а я – хорват»

Главный тренер сборной Таджикистана высказался о предстоящем матче против России.

Команды проведут товарищескую игру 17 ноября.

– большая команда, она заслуживает уважения. Войдя сюда, я пожал руку каждому, так должно быть на каждом уровне – и между игроками, и между болельщиками, и между странами, уважение очень важно. Россияне – самая сильная команда, с которой сборной предстоит сыграть.

Подготовка к матчу была непростой: шесть игроков стартового состава провели только одну тренировку. На этот матч мы вызвали игроков из юношеской сборной. Против сборной России хотят сыграть все, кого я только не встречал, каждый просил дать шанс. Но у меня только 11 мест в стартовом составе, завтра постараюсь определить лучших.

Игроки [мини-футбольной] сборной Таджикистана в матче с россиянами сотворили настоящую сенсацию, но мы не можем сравнивать мини-футбол с большим футболом.

Чтобы обыграть сборную России, нужно, чтобы воедино соединились несколько факторов – нужно сыграть лучший матч и вам должно везти. Прошу не забывать, что в последний раз господин [Валерий] Карпин проигрывал сборной Хорватии, а я – хорват», – сказал Петр Сегрт.

14 ноября 2021 года сборная России уступила Хорватии в матче отбора ЧМ-2022 (0:1).