Сергей Ташуев: «Армия поломала мне карьеру игрока. В 82-м пришла повестка, и я устроился учителем в сельскую школу, чтобы не уходить»

рассказал, почему не смог построить карьеру игрока.

– Тренерскую карьеру вы начали в 92-м. При этом про вашу игровую карьеру практически нигде не написано.

– К сожалению, армия поломала мне карьеру игрока. Мне было всего 23 года, когда я играл в «Машуке». На дворе стоял 82-й год – забирали всех подряд. Моего друга, игравшего в «Тереке», посадили на полтора года в тюрьму за уклонение от службы.

Почти в то же время пришла повестка и мне. Команда должна была ехать на сборы в Севастополь, и в руководстве мне сказали: «Поехали. Потом приедешь – разберешься».

Честно сказать – я испугался. На сборы я не поехал и устроился учителем в сельскую школу, чтобы не уходить в армию. Когда призывной возраст прошел, мне поступило несколько приглашений из низших лиг. Но я понял: кататься по ним нет смысла. Футбольные мечты у меня были совсем другие. Поставил для себя другую цель – стать большим тренером.

Благодарен судьбе, что детский тренер из простого Грозного смог пробиться на самый верх. Я этим горжусь.

– Сталкивались с бандитами в 90-е?

– Первым клубом, который я начал тренировать, была «Дружба» из Буденновска. Криминала там никакого не было.

Чуть позже в моей карьере был подмосковный «Фабус», которому помогал известный меценат Валерий Кузьмин. Меценаты того времени поддерживали спорт.

Вокруг команды было много разных людей – постоянные знакомства и общение. Но все было ровно – никаких проблем. Футбол всегда был популярен. Тем более среди тех ребят, которых вы называете бандитами, – сказал главный тренер .