Президент «Спортинга» об интересе к Роналду: «Аморима 6 месяцев убивали этим вопросом. Он не накладывал вето, потому что вопрос о трансфере не стоял»

Президент опроверг слухи об интересе к .

«В течение шести месяцев нашего тренера убивали этим вопросом. На самом деле никогда ничего не было. Из уважения к Криштиану Роналду, сборной Португалии и я не буду поднимать никакого шума. Он полон решимости выиграть титул чемпиона мира.

Он [Аморим] не накладывал вето, потому что этот вопрос не стоял. Мы никогда не говорили об этом ни с (спортивным директором – прим.), ни с Аморимом», – сказал Фредерико Варандас в интервью RTP.