Президент «Спортинга» об интересе к Роналду: «Аморима 6 месяцев убивали этим вопросом. Он не накладывал вето, потому что вопрос о трансфере не стоял»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия Угу Виана Рубен Аморим Футбол

Президент «Спортинга» опроверг слухи об интересе к Криштиану Роналду.

«В течение шести месяцев нашего тренера убивали этим вопросом. На самом деле никогда ничего не было. Из уважения к Криштиану Роналду, сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» я не буду поднимать никакого шума. Он полон решимости выиграть титул чемпиона мира.

Он [Аморим] не накладывал вето, потому что этот вопрос не стоял. Мы никогда не говорили об этом ни с Угу Вианой (спортивным директором – прим.), ни с Аморимом», – сказал Фредерико Варандас в интервью RTP. 

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