Семак о Кубке: «Хороший регламент. В ситуации, в которой находится наш футбол, нужно играть больше»

Главный тренер высказался о формате Фонбет Кубка России.

— Сейчас практически все команды играют кубковые матчи смешанными составами, что сказывается на борьбе. В следующем сезоне вы были ли за расширение или за сохранение этой формулы турнира?

— Учитывая ситуацию, в которой находится наш футбол, конечно, нужно играть больше. Даже если команды играют смешанными составами — это тоже плюс для футболистов, которые мало играют в чемпионате.

Конечно, играть один раз в неделю — это мало. Есть определенные нюансы, связанные с логистикой, переездами и временем — через два дня на третий или через 3 на 4-й. Можно более грамотно подготовиться, чтобы в комфортной ситуации находились все клубы именно в плане переездов и достаточного количества времени.

Чтобы можно было подходить во всеоружии, тогда была бы более цельная картинка и команды бы играли практически все время составами, которые более приближены к боевым. Так, мне кажется, хороший регламент. Правильное решение — сделать в этот период именно такой розыгрыш.

Правда, для команд Первой и Второй лиг гораздо сложнее, безусловно. Говорю исходя из команд — то, что они много играют, это хорошо. Но попасть в полуфинал или финал для команд Первой и Второй лиг стало в разы сложнее. Может быть, они со мной не согласятся (улыбается), – сказал .

Новый Кубок России. Как он работает и зачем нужен?