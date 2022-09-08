Семак недоволен календарем Кубка: «Хотелось бы равных условий для всех. Не понимаю этого – можно сдвинуть матчи»

Тренер высказался о загруженном календаре команды.

– Вчера появился состав сборной России, в нем много зенитовцев. Каково ваше отношение к матчам сборной России, учитывая, что от официальных матчей она отстранена?

– Есть коридоры, которые предусмотрены для матчей сборных. Нет ничего плохого, что сборная собирается, а тренеры смотрят игроков и организуют матчи.

Что касается меня как главного тренера, я за такое количество матчей, но календарь с Кубком принимался в спешке. Если взять прошлую Лигу чемпионов, то мы только раз играли через два дня на третий. В этом сезоне матчи идут в другом графике.

У нас девять сборников. Конечно, это для нас непростые ситуации, для других клубов тоже, но условия одинаковые для всех.

Я немного этого не понимаю, потому что можно сдвинуть матчи. Есть эта неделя, другая. Это будет удобно для всех. Мы не живем в стране, где ехать два часа на автобусе между городами. Нам нужно летать, добираться. Работаем. Хотелось бы, чтобы условия были равные для всех, – сказал Семак.

Семак о плотном календаре «Зенита»: «Не понимаю, почему нельзя перенести матч с «Оренбургом». Мы пытались, обе команды были не против»