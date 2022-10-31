Быстров о формате Кубка России: «Зенит» даже всемером выйдет в плей-офф»

уверен, что в любом случае выйдет из группы в Фонбет Кубке России.

«В Кубке России Семак выпускает тех, кто меньше играет в чемпионате. Новый формат Кубка позволяет где‑то недонастроиться, расслабиться, терять очки.

Потому что из четырех команд «Зенит» выйдет [в плей‑офф] 100%, даже если будет играть всемером», – заявил бывший полузащитник «Зенита» в эфире .

После четырех матчей Кубка России «Зенит» с 6 очками занимает третье место в группе, позволяющее сыграть в плей‑офф нижней части сетки. В рамках пятого тура группового этапа Кубка команда из Питера 8 ноября сыграет в Воронеже с местным «Факелом».