Семак о 2:0 с «Факелом»: «У «Зенита» было больше недопонимания, чем обычно»

Главный тренер подвел итоги матча с (2:0).

– Вы сегодня активно пихали своей команде или мне показалось?

– Наверное, показалось. Разные бывают матчи. Где‑то нужно больше подсказывать, где‑то меньше. Мы сегодня вышли в таком составе, что было больше недопонимания, чем обычно. Стартовый состав сыгран, а сегодня изменений было много достаточно. Подсказок было больше, может быть.

– Кто из футболистов вас приятно удивил или, может, расстроил?

– Я думаю, все сыграли в свою силу, неплохо. По первому тайму были недочеты касаемо игры на позициях. Но по желанию и движению вопросов не было. Ребята достойно сыграли, победили в непростой ситуации.

В плане количества игроков у нас ресурс был небольшой, но линия обороны справилась уверенно во главе с нашим единственным центральным защитником Чистяковым. Все вышедшие на замену помогли. В такой настоящей кубковой игре мы добились заслуженной победы.

– Где Клаудиньо максимально полезен?

– Я думаю, его футбольный интеллект позволяет ему быстро адаптироваться к любой позиции на поле. Он играл и в тройке, и второго полузащитника, и в атакующей группе. В центре он больше с мячом, более активен и более заметен. На фланге если, то его тянет в центр – ближе к игре и мячу. Он сыграл хорошо.

– Два матча осталось в этом году: с «Црвеной Звездой» и со «Спартаком»…

– Конечно, здесь нас интересует и состояние игроков, и качество нашей игры. Так как группа игроков будет отсутствовать, может быть, посмотрим кого‑то с ближайшего резерва. А дальше будем готовиться к Кубку. Он для нас также важен. Продолжаем борьбу. Думаю, что в один или второй путь мы попали.

– Может, есть смысл схитрить и пойти по пути регионов, там же легче?

– Неизвестно, где будет легче. В верхнем пути есть право на ошибку, в нижнем – нет. Это сложный вопрос. Надо стараться побеждать в каждом матче, а там уже что заслужим, то и получим, – сказал Семак.