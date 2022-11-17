Линекер о Роналду: «Не думаю, что Криштиану задержится в «МЮ». Он закопал почти всех в клубе в интервью»

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Гари Линекер оценил интервью Криштиану Роналду с Пирсом Морганом.

Первая часть интервью форварда «Манчестер Юнайтед» была официально показана в среду вечером.

«Не думаю, что он задержится в «Юнайтед». В интервью с Пирсом Морганом он закопал практически всех в клубе: игроков, персонал, тренеров, руководство. Невероятно!» – написал бывший форвард сборной Англии в твиттере.

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